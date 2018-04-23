Из-за аварии с грузовиком Брагино встало в огромную пробку

Машины едут медленно в районе развязки

Сегодня утром Тутаевское шоссе встало в пробку — «Яндекс.Карты» до сих пор помечают эту дорогу красным.

— Возле «РИО» грузовик заглох и занял в час пик полосу, — рассказали ярославцы, застрявшие в этот момент в общественном транспорте.

Сейчас из Брагино пробка идёт в сторону центра, движение затруднено.