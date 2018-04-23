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Судья доводил игру до результата: «Шинник» проиграл «Тамбову»

23 апреля 2018 08:21
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футбол, Шинник, Ярославль

Ярославский «Шинник» в матче первенства ФНЛ провёл выездной матч с «Тамбовом».

Счёт на 36-минуте матча открыл нападающий «Шинника» Эдуард Булия, но спустя четыре минуты хозяева счёт сравняли и ушли на перерыв с ничьей. Во втором тайме Павел Игнатович забил второй мяч в ворота черно-синих, а Олег Чернышов увеличил преимущество хозяев — 3:1. К концу матча «Шинник» пытался отыграться, но получил три жёлтых и одну красною карточку от судьи за грубую игру и неспортивное поведение.

— Мы справились с высоким прессингом хозяев, практически не теряли мяч, — рассказал главный тренер «Шинника» Александр Побегалов. — Не справились с собственными ошибками в нападении, ну и не справились с судейством. Вернее, с ним не надо справляться, надо играть, не обращая на него внимание. У нас это не получилось, а судья методически и грамотно доводил игру до результата.

Следующий матч «Шинник» проведёт в Ярославле 28 апреля против команды «Спартак-2».

В середине прошлой недели «Шинник» сражался в полуфинале за Кубок России, но не смог переиграть «Авангард».

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: ФК «Тамбов»
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