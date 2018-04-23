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Ярославцы открыли велосезон: по городу проехали 400 человек
23 апреля 2018 07:40
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В пятый раз в Ярославле прошла «Велоактивация». На Советской площади собралось больше 400 человек, чтобы открыть велосезон.
Перед заездом для участников устроили конкурсы по велотриалу и стритрейсингу.
— Приятно видеть, что ярославцы любят велосипедный спорт и развивают его, — рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов. — С каждым годом в велопробеге участвует всё больше и больше людей. Мы обязательно будем поддерживать такие традиции, потому что Ярославль за спорт и активный образ жизни.
Участники проехали по городу пять километров и сделали на финише групповое фото.
Фото: мэрия Ярославля
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