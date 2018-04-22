В Ленинском районе Ярославля коммунальщики закидали мусор в подъезд и окна дома

В подъезде дома коммунальщики устроили свалку

Главное — убрать мусор с видных мест, видимо, так решили коммунальщики и закидали мешками и шинами дом на пересечении улиц Автозаводской и Белинского в Ярославле. В пятницу утром группу людей в спецодежде сняла проезжавшая мимо жительница Ярославля.

— Проезжая по улице Автозаводской на пересечении с улицей Белинского, мы были удивлены оживленной работой, люди копошились около дома 25/1, — написала Светлана Шепп на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Рабочие с усердием закидывали весь уличный мусор, обгоревшие покрышки, а также некоторый мусор с контейнерной площадки, которая находилась в пяти метрах от работающих.

Дом расселён, недавно в нём был пожар. Некоторые местные жители неоднократно видели, что в пустующем здании живут бомжи, другие уверены, что дом поджигали. Но то, что здание пойдёт под снос, не повод заваливать его мусором.

— В это трудно поверить здравомыслящему человеку, — написала Светлана.