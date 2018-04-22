Ярославцы запустили бумажные самолётики в поддержку Telegram

Жители Ярославля поддержали

Сегодня пользователям Telegram пришло сообщение от официального сервисного аккаунта с просьбой ровно в 19 часов запустить бумажные самолётики в знак поддержки мессенджера.

— Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера, — написано в сообщении.

За ним последовало ещё одно:

— Через час после окончания сегодняшней акции приглашаем собрать те самолетики, которые вы найдете у вашего дома.

Ярославцы в стороне не остались. Запустили самолётики и выложили фото на своих страницах в Facebook.

— Да здравствует священное цифровое сопротивление! — написал на своей странице Антон Шейнин. — Вылет в 19:00 по местному времени.

Антон запустил самолётик с символом Telegram

Журналист Даниил Кузнецов написал на бортах своего самолётика «Долой цензуру» и «Свободу Telegram».

Даниил Кузнецов расписал свой самолётик

— Запускаем бумажные самолётики в поддержку мессенджера Telegram, — написала Алеся Махалова. — Хочется, чтобы чиновники поддерживали то, что сделано в России, а не запрещали.

— Корабли на стартовой площадке? — написал ярославский художник Илья Захаров и выложил фото двух самолётиков.

Илья сфотографировал два самолётика перед запуском

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать приложение на территории России.

Пока одни запускают самолётики в поддержку Telegram, другие выкладывают свои горячие фото в Instagram. Мы сделали подборку фото из Instagram самых красивых девушек города.