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В Ярославле на улице Чкалова заасфальтировали лужи
22 апреля 2018 16:59
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Сегодня в Ярославле на улице Чкалова дорожники делали ямочный ремонт. Этот ремонт сняла на видео жительница города и выложила ролик в группу «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». На видео видно, как на перекрестке Чкалова и Белинского дорожники закидывают асфальтовую крошку в громадную яму, наполненную водой. Получившуюся жижу рабочий старательно перемешивает и распределяет по дороге.
— Вот так у нас в Ярославле ремонтируют ямы, — написала Юлия Томилова. — И смешно, и плакать хочется.
Чкалова — одна из улиц, на которую чаще всего жалуются ярославские водители. В начале апреля здесь в громадной яме застрял автобус. Напомним, что дорогу отремонтировали в конце лета 2012 года.
Фото: Юлия Томилова «Жесть Ярославль»/Vk.com
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