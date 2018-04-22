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Город

В центре Ярославля пенсионерка чуть не взорвала подъезд, оставив открытым газ

22 апреля 2018 14:40
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спасатели, газ, Ярославль

Жильцы дома 52 на улице Свободы почувствовали сильный запах газа в подъезде, он шёл из квартиры на третьем этаже, где жила одна пенсионерка. Соседи звонили в дверь, но бабушка не открывала. Тогда они обратились в единый диспетчерский центр. Специалисты газовой службы замерили уровень концентрации газа. Он оказался достаточно высоким, поэтому газовое снабжение подъезда перекрыли и вызвали полицию, скорую и спасателей Центра гражданской защиты, чтобы проникнуть в квартиру.

Чтобы не ломать дверь, спасатели решили проникнуть в квартиру с помощью автовышки, — рассказали в Центре гражданской защиты. — Они поднялись на третий этаж, вскрыли форточку и один из спасателей залез внутрь.

Одна из конфорок на плите оказалась открытой. Спасатель перекрыл её и открыл дверь квартиры в подъезд. Пенсионерка не поняла, зачем к ней в форточку залез мужчина и почему возле квартиры так много соседей и спецслужб. Бабушка уверяла, что не слышала звонков в дверь, а газ у неё был закрыт.

 

В 2016 году в Ярославле из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома на улицу 6-я Железнодорожная.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Центр гражданской защиты
Видео: Центр гражданской защиты
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