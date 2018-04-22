Прокуратура проверит, как содержали рыбинский супермаркет с обвалившейся крышей

Конструкция не выдержала большого объёма воды

Рыбинским супермаркетом «Дикси», у которого накануне обрушилась крыша, заинтересовалась прокуратура Ярославской области. Прокуроры начали проверять, как строилось здание и как его содержали.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при строительстве супермаркета, а также в процессе его эксплуатации, — рассказали в прокуратуре.

Крыша супермаркета обрушилась вечером 21 апреля, когда внутри были персонал и посетители магазина. Здание начало складываться как карточный домик, всех людей быстро вывели на улицу. Местные жители говорят, что этого стоило ожидать, они подозревают, что в здании засорилась ливнёвка — там часто скапливалась вода.

Свою проверку происшествия начали и следователи.