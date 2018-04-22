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Прокуратура проверит, как содержали рыбинский супермаркет с обвалившейся крышей
22 апреля 2018 13:13
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Рыбинским супермаркетом «Дикси», у которого накануне обрушилась крыша, заинтересовалась прокуратура Ярославской области. Прокуроры начали проверять, как строилось здание и как его содержали.
— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при строительстве супермаркета, а также в процессе его эксплуатации, — рассказали в прокуратуре.
Крыша супермаркета обрушилась вечером 21 апреля, когда внутри были персонал и посетители магазина. Здание начало складываться как карточный домик, всех людей быстро вывели на улицу. Местные жители говорят, что этого стоило ожидать, они подозревают, что в здании засорилась ливнёвка — там часто скапливалась вода.
Свою проверку происшествия начали и следователи.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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