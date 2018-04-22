|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области столкнулись ВАЗ и МАЗ: погиб мужчина
22 апреля 2018 12:32
3 512 0
Сегодня ночью в Первомайском муниципальном районе на трассе произошло ДТП. Столкнулись МАЗ и ВАЗ-2104.
На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
— ДТП произошло во втором часу ночи, — рассказали в Первомайском ГИБДД. — В аварии погиб 60-летний водитель легкового автомобиля.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Вчера в Ярославле произошло страшное ДТП. «Ниссан» влетел в отбойник, чудом водитель не пострадал.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров