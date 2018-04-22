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В Ярославской области столкнулись ВАЗ и МАЗ: погиб мужчина

22 апреля 2018 12:32
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ДТП, ГИБДД, Ярославская область

Сегодня ночью в Первомайском муниципальном районе на трассе произошло ДТП. Столкнулись МАЗ и ВАЗ-2104.

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

— ДТП произошло во втором часу ночи, — рассказали в Первомайском ГИБДД. — В аварии погиб 60-летний водитель легкового автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Вчера в Ярославле произошло страшное ДТП. «Ниссан» влетел в отбойник, чудом водитель не пострадал.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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