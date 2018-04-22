В Ярославской области столкнулись ВАЗ и МАЗ: погиб мужчина

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля

Сегодня ночью в Первомайском муниципальном районе на трассе произошло ДТП. Столкнулись МАЗ и ВАЗ-2104.

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

— ДТП произошло во втором часу ночи, — рассказали в Первомайском ГИБДД. — В аварии погиб 60-летний водитель легкового автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Вчера в Ярославле произошло страшное ДТП. «Ниссан» влетел в отбойник, чудом водитель не пострадал.