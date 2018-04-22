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Эвакуировали людей: ночью в Ярославле загорелась квартира
22 апреля 2018 11:27
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Около четырёх часов ночи в дежурную смену МЧС поступил звонок — загорелась квартира в Дзержинском районе. Огонь вспыхнул на улице Блюхера в доме 86/9.
На вызов приехали 4 пожарные машины и 16 спасателей. За несколько минут им удалось локализовать огонь, еще через полчаса пожар полностью потушили.
— Пришлось эвакуировать пять человек, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди от огня не пострадали. В результате пожара уничтожена мебель на площади 9 квадратных метром, закопчено 30 квадратных метров квартиры.
Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара.
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Фото: Александра Савельева
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