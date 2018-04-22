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Красную плитку под окнами мэрии Ярославля раскрасили в белый и чёрный цвета
22 апреля 2018 10:42
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Красную плитку, уложенную в центре Ярославля в прошлом году, покрасили. Хочется верить, что не специально, а по неосторожности.
Произошло это при покраске бордюров в самом центре города. Почему-то в этом году рабочие решили не аккуратничать и нанести разметку на всякий случай еще и на тротуарную плитку, и на асфальт проезжей части на улицах Нахимсона и Андропова прямо под окнами областного правительства и мэрии Ярославля.
— Как вам? Эти плавные переходы от нежно-белого к насыщенному красному, чёрный переходящий в ничто, — написал администратор группы «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке». —Наконец-то у нас появился действительно заботливый подрядчик на уборке и содержании города.
Ярославцы возмущаются, как можно было так испортить покрытия за границей бордюров.
— Можно же, наверное, было лист железа приколхозить, ну или человека рядом поставить картонку нести, — написал в группе «Дороги Ярославля» Дмитрий Салихов. — Отношение к работе на высоте. Всем плевать как, лишь бы сделать.
Напомним, что замена серой плитки на красную летом прошлого года вызвала массу споров и недовольства ярославлцев.
Фото: «Дороги Ярославля»/facebook.com, «Дороги Ярославля»/facebook.com
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