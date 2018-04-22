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В Ярославле полиция и волонтёры ищут 17-летнего подростка
22 апреля 2018 09:43
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Полиция и волонтёры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас» разместили информацию о том, что в Ярославле пропал 17-летний Николай Смирнов. Молодого человека хватились в общежитии Градостроительного колледжа. Оттуда он вышел в 9 утра 17 апреля и не вернулся. В колледже забеспокоились и написали заявление о пропаже.
Ярославцы начали репостить сообщение о пропаже парня. Вчера ночью брат Николая написал, что с ним всё хорошо.
— Это мой родной брат, — написал Константин Смирнов в группе «ЯрСпас» в соцсети «ВКонтакте». — Я прямо сейчас с ним пиво пью.
Подписчики группы возмутились.
— Ну что, в очередной раз 17-летний? Над вами издеваются, — написал подписчик группы Василий Бычков. — Когда нужна будет помощь, никто уже внимания не обратит.
На прошлой неделе в Ярославле пропала 16-летняя школьница.
Фото: Николай Смирнов/VK.com
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