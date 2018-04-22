Следователи проверят, почему у рыбинского супермаркета поехала крыша

Люди успели выйти за 10 минут до обрушения

Следователи начали доследственную проверку — выясняют, почему обрушилась крыша супермаркета «Дикси» в Рыбинске Ярославской области.

— Устанавливается наличие или отсутствие признаков составов преступлений, предусмотренных статьёй «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и статьёй «халатность», — уточнили в СУСКР по Ярославской области.

Следователи проверят, как вообще принимали здание супермаркета, когда его построили. И как следили за безопасностью. Ведь местные говорят, что с крыши подтапливало уже давно, а в обрушении винят забившуюся ливнёвку.

ЧП произошло вчера вечером — через десять минут после того, как закрылся хозяйственный магазин в супермаркете, с этой стороны обрушилась крыша здания. Товары разметало по всей округе.