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Следователи проверят, почему у рыбинского супермаркета поехала крыша
22 апреля 2018 09:33
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Следователи начали доследственную проверку — выясняют, почему обрушилась крыша супермаркета «Дикси» в Рыбинске Ярославской области.
— Устанавливается наличие или отсутствие признаков составов преступлений, предусмотренных статьёй «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и статьёй «халатность», — уточнили в СУСКР по Ярославской области.
Следователи проверят, как вообще принимали здание супермаркета, когда его построили. И как следили за безопасностью. Ведь местные говорят, что с крыши подтапливало уже давно, а в обрушении винят забившуюся ливнёвку.
ЧП произошло вчера вечером — через десять минут после того, как закрылся хозяйственный магазин в супермаркете, с этой стороны обрушилась крыша здания. Товары разметало по всей округе.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
Далее: 21.04.2018 «Всё здание рушилось и падало»: в Ярославской области в супермаркете «Дикси» обвалилась крыша
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