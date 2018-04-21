В Ярославле рядом с детским садом и жилыми домами нашли скотомогильник

В придорожной канаве лежат и старые трупы животных, и относительно свежие

В Заволжском районе Ярославля обнаружили скотомогильник. Причем в непосредственной близости от жилых домов — в 150 метрах от него стоит детский сад № 52. Местные жители, узнав об этом, забили тревогу.

— Боремся с чужими отходами, которые на наши полигоны братские соседи завозят, а сами, у себя, вблизи с детскими учреждениями и своими же домами, вот такие «подснежники» культивируем, — говорит активист Общероссийского народного фронта Игорь Ямщиков.

Останки животных сваливали в канаву около детского сада

Общественники скотомогильник сфотографировали, чтобы был виден масштаб проблемы. Кадры выложили в интернет.

— Направили письма в полицию и межрайонную природоохранную прокуратуру по этому факту, — добавил Ямщиков. — Думаю, что виновные будут таки найдены и понесут заслуженное наказание.

Все останки, которые свалены в канаве, облили хлоркой

Здесь, в придорожной канаве свалены останки крупного рогатого скота, в том числе 20 с лишним коровьих черепов. Причём здесь лежат и старые трупы животных, и относительно свежие. Жители близлежащих районов залили скотомогильник хлоркой и теперь ждут реакции от правоохранительных органов и властей.

В СССР скотомогильники делали в широких масштабах в силу дешевизны работ по их устройству и наличия свободных площадей. По санитарным требованиям они должны быть расположены на расстоянии не менее 500 метров от жилых построек, скотопрогонных трактов, проезжих дорог, рек, прудов и других водоёмов.

Так как в России захоронение трупов животных в землю запрещено, их утилизацию и уничтожение осуществляют на ветеринарно-санитарных заводах.

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