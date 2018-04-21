В Ярославле для детей нарисуют специальную дорожную разметку

Власти обещают, что в ярославских парках скоро будет лучше, чем прежде

В Ярославле парки отдыха перешли на летний режим работы. Городские власти сейчас стараются сделать так, чтобы гулять и веселиться там было ещё приятнее, чем прежде.

— Городские парки порадуют ярославцев и гостей города красивыми цветущими клумбами, — пообещали в мэрии Ярославля. — В этом году для озеленения парков закуплено 35 000 саженцев различных цветов.

Также власти рассказали, что в парках скоро появятся новые аттракционы.

В парке «Юбилейный» на днях начнут монтировать семейный аттракцион «Сафари». Это поезд, который повезет своих пассажиров в удивительный мир джунглей, чтобы познакомить с его обитателями. А в парке динозавров планируется проводить различные мастер-классы и увлекательные тренинги для семейного отдыха.

В парке на острове Даманском после перерыва вновь откроется картинг, а для детей до 7 лет будет реконструирована трасса электромобилей. Разметка на дороге, пешеходные переходы и дорожные знаки дадут возможность малышам почувствовать себя настоящими водителями. Но самой, пожалуй, интересной новинкой станет аттракцион «Дом страха "Техас"», который подарит посетителям взрыв адреналина и незабываемые эмоции. А ещё здесь решили избавиться от очередей за билетами — в парке поставят терминалы самообслуживания для продажи билетов по банковским картам.

Ну а парк «Нефтяник» летом ждет большая реконструкция. Здесь сделают новые пешеходные дорожки и ворота, а также построят большой детский городок.

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