×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

В Ярославле для детей нарисуют специальную дорожную разметку

21 апреля 2018 18:25
1 176 1
дети, парк, отдых, аттракционы, Ярославль

В Ярославле парки отдыха перешли на летний режим работы. Городские власти сейчас стараются сделать так, чтобы гулять и веселиться там было ещё приятнее, чем прежде.

— Городские парки порадуют ярославцев и гостей города красивыми цветущими клумбами, — пообещали в мэрии Ярославля. — В этом году для озеленения парков закуплено 35 000 саженцев различных цветов.

Также власти рассказали, что в парках скоро появятся новые аттракционы.

В парке «Юбилейный» на днях начнут монтировать семейный аттракцион «Сафари». Это поезд, который повезет своих пассажиров в удивительный мир джунглей, чтобы познакомить с его обитателями. А в парке динозавров планируется проводить различные мастер-классы и увлекательные тренинги для семейного отдыха.

В парке на острове Даманском после перерыва вновь откроется картинг, а для детей до 7 лет будет реконструирована трасса электромобилей. Разметка на дороге, пешеходные переходы и дорожные знаки дадут возможность малышам почувствовать себя настоящими водителями. Но самой, пожалуй, интересной новинкой станет аттракцион «Дом страха "Техас"», который подарит посетителям взрыв адреналина и незабываемые эмоции. А ещё здесь решили избавиться от очередей за билетами — в парке поставят терминалы самообслуживания для продажи билетов по банковским картам.

Ну а парк «Нефтяник» летом ждет большая реконструкция. Здесь сделают новые пешеходные дорожки и ворота, а также построят большой детский городок.

Читайте также: опасные качели: какие нарушения нашли на аттракционах в парке на Даманском.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Мигалки не помогли: выскочивших под красный полицейских протаранил «Лексус»

Новое на сайте
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья
«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом

«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (13): Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (18): Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,00 61,99
EUR 75,06 75,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 21.04
USD 61,32 0,46
EUR 75,65 0,25
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.