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«Умудрился не пострадать»: очевидцы рассказали подробности о ДТП с нанизанным на отбойник «Ниссаном»
21 апреля 2018 15:59
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Свидетели рассказали подробности жуткого ДТП, которое случилось сегодня утром в Ярославле на пересечении улиц Носкова и Зеленцовской.
— Удивительно, но водитель легковушки, которая была буквально нанизана на отбойник, сильно не пострадал, — рассказали свидетели ДТП. — Помощь врачей ему не понадобилась. Машину с отбойника сдёрнули и позже отбуксировали с места аварии на «Газели».
Легковушка врезалась в отбойник сегодня утром недалеко от Комсомольской площади. Очевидцы подозревают, что водитель был нетрезв. Но в правоохранительных органах просят не делать преждевременных выводов.
Фото: Илья Гуцол/Жесть Ярославль/Vk.com
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