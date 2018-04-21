«Ну и где вы, протестующие?»: депутат отчитала ярославских борцов с московским мусором

Депутат приехала на субботник в дорогущей куртке для яхтинга

Сегодня в Ярославле проходит общегородской субботник. В мэрии сказали, что горды за ярославцев, которые вышли на улицу, чтобы помочь сделать город чище.

— В субботнике принимает участие более 17 тысяч человек, задействовано более 200 единиц техники, — уточнил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. — В каждом районе города ведутся работы по сбору мусора, уборке территорий, посадке деревьев, ремонту и благоустройству.

В Ленинском районе сразу на нескольких точках, где проходят субботники, отличилась депутат муниципалитета Юлия Миронова. Она приехала помочь с уборкой в дорогущей куртке для яхтинга марки Henry Lloyd offshore. В специализированных магазинах такие стоят больше 50 тысяч рублей.

Многие ярославцы заявили, что не намерены бесплатно ковыряться в грязи и убирать мусор.

— Несмотря на дождливую погоду, на субботник пришло много людей, — отметила народная избранница. — Но многие и не пришли. Такое ощущение, будто в наших парках и во дворах лежит не наш мусор, а тот, который из Москвы везут. Где все эти борцы, которые выступают против мусора? Подписи поставили уже 80 тысяч человек, а выйти и сделать город чище они не посчитали нужным. Такой вот протест.

По данным мэрии, в Ярославле на субботник вышли более 17 тысяч человек

Тем временем активисты «Мусорной обороны» выдвинули свои требования президенту России и губрнатору Ярославской области. Недавно губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал на своих страницах в социальных сетях о том, что было принято решение принимать столичные бытовые отходы на ярославском полигоне «Скоково». Многие горожане остались крайне недовольны этим и стали выражать властям протест.

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