×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

«Нет коммунизма — нет и субботника»: ярославцы не хотят убирать бесплатно город

21 апреля 2018 13:40
3 499 3
Ярославль, субботник

В группе портала 76.ru в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос на тему субботника. Участникам сообщества предложено ответить, пойдут они туда или нет. На данный момент проголосовало около 600 человек. Большинство (60%) уверенно заявили, что не будут принимать в субботнике участие.

— Субботник — это термин совместной уборки при коммунистическом строе, когда все общее, земля, фабрики и заводы, — отметил в комментариях к опросу Ян Иванов. — Нет коммунизма — нет и субботника! Хотите, чтоб я поработал, — платите! Капитализм.

20% проголосовавших сказали, что точно будут помогать сделать город чище своими руками, и столько же (20%) ответили, что ещё подумают.

— Я прибираю у дома, — написала Катя Назарова. — Сижу в декрете с двумя детьми. Много не осилю, но как смогу.

Сегодня в Ярославле проходит общегородской субботник. Для этого власти выделили 150 единиц техники и необходимые инструменты. Этой весной власти призывали людей выйти на субботник необычными видеороликами.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
Продажа авто, мото
Далее: Пробил двигатель и пронзил салон: свидетели рассказали про жуткое ДТП на Перекопе

Новое на сайте
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья
«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом

«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (13): Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (18): Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,00 61,99
EUR 75,06 75,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 21.04
USD 61,32 0,46
EUR 75,65 0,25
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.