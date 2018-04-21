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«Нет коммунизма — нет и субботника»: ярославцы не хотят убирать бесплатно город
21 апреля 2018 13:40
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В группе портала 76.ru в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос на тему субботника. Участникам сообщества предложено ответить, пойдут они туда или нет. На данный момент проголосовало около 600 человек. Большинство (60%) уверенно заявили, что не будут принимать в субботнике участие.
— Субботник — это термин совместной уборки при коммунистическом строе, когда все общее, земля, фабрики и заводы, — отметил в комментариях к опросу Ян Иванов. — Нет коммунизма — нет и субботника! Хотите, чтоб я поработал, — платите! Капитализм.
20% проголосовавших сказали, что точно будут помогать сделать город чище своими руками, и столько же (20%) ответили, что ещё подумают.
— Я прибираю у дома, — написала Катя Назарова. — Сижу в декрете с двумя детьми. Много не осилю, но как смогу.
Сегодня в Ярославле проходит общегородской субботник. Для этого власти выделили 150 единиц техники и необходимые инструменты. Этой весной власти призывали людей выйти на субботник необычными видеороликами.
Фото: мэрия Ярославля
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