Пробил двигатель и пронзил салон: свидетели рассказали про жуткое ДТП на Перекопе

ДТП произошло в районе пересечения улиц Носкова и Зеленцовской

Жуткое ДТП произошло сегодня утром в Ярославле на Красном Перекопе. Недалеко от Комсомольской площади на пересечении улиц Носкова и Зеленцовской легковой «Ниссан» буквально наехал на дорожное ограждение.

— Иномарка в буквальном смысле нанизалась на отбойник, — рассказали свидетели происшествия. — Отбойник пробил двигатель под капотом и пронзил салон.

Также очевидцы предполагают, что водитель был нетрезв.

— Он ехал очень лихо и в то же время странно, — говорят люди, которые в момент аварии шли рядом. — Перед тем как иномарка «встретилась» с отбойником, этот «Ниссан» чуть не сбил несколько человек.

В правоохранительных органах же пока не спешат с выводами — точные причины произошедшего сейчас выясняют специалисты Госавтоинспекции. Водитель иномарки остался жив.