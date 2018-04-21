|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пробил двигатель и пронзил салон: свидетели рассказали про жуткое ДТП на Перекопе
21 апреля 2018 12:37
7 772 0
Жуткое ДТП произошло сегодня утром в Ярославле на Красном Перекопе. Недалеко от Комсомольской площади на пересечении улиц Носкова и Зеленцовской легковой «Ниссан» буквально наехал на дорожное ограждение.
— Иномарка в буквальном смысле нанизалась на отбойник, — рассказали свидетели происшествия. — Отбойник пробил двигатель под капотом и пронзил салон.
Также очевидцы предполагают, что водитель был нетрезв.
— Он ехал очень лихо и в то же время странно, — говорят люди, которые в момент аварии шли рядом. — Перед тем как иномарка «встретилась» с отбойником, этот «Ниссан» чуть не сбил несколько человек.
В правоохранительных органах же пока не спешат с выводами — точные причины произошедшего сейчас выясняют специалисты Госавтоинспекции. Водитель иномарки остался жив.
Фото: Илья Гуцол/Жесть Ярославль/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров