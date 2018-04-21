Активисты «Мусорной обороны» выдвинули президенту и губернатору свои требования

Ярославцы продолжают протест против ввоза московского мусора

Комитет ярославской «Мусорной обороны» обратился к президенту России Владимиру Путину и губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову через открытое письмо. В нём активисты изложили четыре своих главных требования, которые и заявляли на митинге против ввоза московского мусора на полигон «Скоково».

«Прекратить ввоз всех видов отходов из Москвы и других регионов в Ярославскую область.

Разработать и утвердить федеральную и областную программы, предусматривающие организацию раздельного сбора отходов, строительство полигонов для их захоронения, и мусороперерабатывающих предприятий с применением новейших технологий. В том числе и в Ярославской области.

В течение 2018 года провести изыскания и определить место расположения нового полигона в области и мусороперерабатывающего завода. Построить их в течение двух лет.

В течение 2018 года разработать технологию вывода из эксплуатации свалки «Скоково», закрыть ее в течение двух лет и рекультивировать отходы, накопленные здесь», — говорится в тексте письма.

Протест против ввоза московского мусора в Ярославле не утихает. На днях в городе создали координационный совет «Мусорная оборона». Это такой своеобразный штаб, в котором соберутся активисты, выступающие против ввоза московского мусора на ярославский полигон «Скоково».

Недавно губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал на своих страницах в социальных сетях о том, что было принято решение принимать столичные бытовые отходы на ярославском полигоне «Скоково». Многие горожане остались крайне недовольны этим и стали выражать властям протест.