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Штраф за борзоту: как ярославские автомобилисты проучили известного общественника
20 апреля 2018 15:41
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Сейчас в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля проходит заседание по дорожной теме. Там собрались чиновники и общественники, чтобы обсудить реальные проблемы и пути их решения. Звездой совещания стал член общественного совета при ДГХ Владимир Тамаров. Это случилось из-за того, что к зданию департамента на Большой Фёдоровской улице он приехал на своём «Лэнд Ровере» и припарковал его на газоне.
— Мы сообщили об этом директору ДГХ Михаилу Кузнецову, вместе с которым на заседании в президиуме и сидит господин Тамаров, — рассказали автомобилисты и участники группы «Дороги Ярославля», которые приметили автомобиль на газоне. — Чиновник сказал, что вызвал наряд ГИБДД, чтобы те определяли степень вины общественника. Вероятно, теперь ему придёт штраф.
Особую пикантность ситуации добавляет то, что именно Тамаров на всех заседаниях требует неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
Читайте также: автомобилист одним постом в Facebook убрал автохлам, который мешал чистить проспект.
Фото: Дороги Ярославля/Facebook.com, читатель 76.ru
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