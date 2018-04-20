Штраф за борзоту: как ярославские автомобилисты проучили известного общественника

Общественник припарковал свой внедорожник на газоне

Сейчас в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля проходит заседание по дорожной теме. Там собрались чиновники и общественники, чтобы обсудить реальные проблемы и пути их решения. Звездой совещания стал член общественного совета при ДГХ Владимир Тамаров. Это случилось из-за того, что к зданию департамента на Большой Фёдоровской улице он приехал на своём «Лэнд Ровере» и припарковал его на газоне.

— Мы сообщили об этом директору ДГХ Михаилу Кузнецову, вместе с которым на заседании в президиуме и сидит господин Тамаров, — рассказали автомобилисты и участники группы «Дороги Ярославля», которые приметили автомобиль на газоне. — Чиновник сказал, что вызвал наряд ГИБДД, чтобы те определяли степень вины общественника. Вероятно, теперь ему придёт штраф.

Владимир Тамаров (слева) на заседании сидел в президииуме вместе с главой ДГХ (справа)

Особую пикантность ситуации добавляет то, что именно Тамаров на всех заседаниях требует неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Читайте также: автомобилист одним постом в Facebook убрал автохлам, который мешал чистить проспект.