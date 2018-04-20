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Ярославская школьница вышла в финал конкурса «Битва талантов» на «Муз-ТВ»
20 апреля 2018 20:30
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Включаем телевизоры и болеем за наших! 13-летняя ярославна Злата Крищенко вышла в финал популярного конкурса «Битва талантов» на «Муз-ТВ». Девочку взяла в свою команду Диана Арбенина. Финал конкурса состоится завтра в 11:45.
Злата призналась, что её переполняют эмоции.
— Спасибо моему наставнику Диане Арбениной, что поверила в меня и дала возможность быть в проекте. Спасибо жюри! Спасибо всем! — сказала Злата.
Злата уже давно известна не только в родном Ярославле, но и за его пределами. Девочка — победитель телевизионного конкурса «Песенка в подарок», победитель интернет-конкурса «Голос» во «ВКонтакте». Злата также стала полуфиналистом конкурса «Детская Новая Волна».
Фото: Злата Крищенко
Видео: Злата Крищенко/Youtube.com
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