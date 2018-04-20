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На том же месте тот же рисунок: уличные художники затроллили мэра Ярославля
20 апреля 2018 14:30
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Свежий рисунок граффити появился в центре Ярославля. Размашистая надпись виднеется на крыше дома по Комсомольской улице — на той самой крыше, с которой мэр Ярославля потребовал убрать все это безобразие.
Борьбу с граффити в центре города начали в сентябре прошлого года. Сотрудники мэрии полезли на крыши домов на Первомайской и Комсомольской улиц и закрасили там все рисунки. Чистыми крыши простояли недолго. В ноябре граффити появились снова. Причем не в первый раз.
— Третий раз закрашиваем эти граффити. И они снова появляются. Как-то эти художники туда каждый раз снова залезают. Как они это делают? — задавался вопросами мэр Ярославля Владимир Слепцов.
И тогда предложил способ борьбы — закрашивать рисунки специальной краской, с которой новый рисунок можно будет просто стереть тряпочкой.
Похоже, чудо-раствор в мэрии пока так и не закупили. Или редко смотрят вверх. Как в насмешку, новый рисунок появился на той же самой крыше на Комсомольской улице.
Фото: Алесандра Савельева, Ольга Прохорова
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