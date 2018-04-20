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В Красноперекопском районе автомобиль «Рено» сбил женщину
20 апреля 2018 13:55
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В четверг в 23:05 на улице Большая Фёдоровская возле дома 103 автомобиль «Рено» сбил пешехода.
— По предварительным данным, 52-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.
В результате ДТП женщина получила травму, её отправили в больницу.
Вчера в Ярославской области произошло еще одно ДТП, в котором пострадал человек. Мотоциклист пытался проскочить на красный, но попал под «Газель».
Фото: ГИБДД
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