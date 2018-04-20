В Красноперекопском районе автомобиль «Рено» сбил женщину

Женщина попала в больницу

В четверг в 23:05 на улице Большая Фёдоровская возле дома 103 автомобиль «Рено» сбил пешехода.

— По предварительным данным, 52-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.

В результате ДТП женщина получила травму, её отправили в больницу.

Вчера в Ярославской области произошло еще одно ДТП, в котором пострадал человек. Мотоциклист пытался проскочить на красный, но попал под «Газель».