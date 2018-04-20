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Улетел под уазик: пострадавшего в аварии байкера увезли в больницу
20 апреля 2018 13:24
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В Ростове Великом неподалёку от вокзала произошло ДТП — мотоцикл врезался в уазик. По предварительным данным, авария случилась из-за водителя «Кавасаки», который решил проскочить на красный. Но специалисты Госавтоинспекции ещё не поставили точку в этом деле — официально виновника они объявят позже.
— В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Травмированного байкера увезли в больницу.
А ГИБДД напоминают, что по весне всегда увеличивается количество аварий с участием мотоциклистов и велосипедистов. Гаишники просят водителей машин быть более внимательными.
А в суде тем временем вынесли приговор мужчине, который устроил смертельное ДТП на Октябрьском мосту в декабре прошлого года.
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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