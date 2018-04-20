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Машину разорвало на части: в Ярославской области житель Татарстана устроил смертельное ДТП
20 апреля 2018 19:20
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В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Республики Татарстан. Мужчина обвиняется в том, что превысил скорость и устроил ДТП, в котором погибли два человека.
Авария произошла в середине сентября 2015 года. 40-летний мужчина ехал за рулём автомобиля BMW X3. На трассе Ярославль — Углич — Некоуз — Брейтово он выехал на встречку, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль. На встречной полосе иномарка на огромной скорости влетела в «десятку». В результате аварии автомобиль марки ВАЗ-21140 разорвало на две части, водитель и пассажир данной машины — родные братья, жители Ярославской области, скончались на месте происшествия.
— Установлено, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. В период следствия обвиняемый содержался под стражей, после чего мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Дата судебного заседания в настоящее время не назначена, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что виновник резонансного ДТП на Октябрьском мосту услышал приговор суда.
Фото: Александра Савельева
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