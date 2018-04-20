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Город

Опасные качели: какие нарушения нашли на аттракционах в парке на Даманском

20 апреля 2018 12:44
1 257 0
проверка, парк, Ярославль, аттракцион

Сегодня сотрудники Государственного технического надзора проверили аттракционы в парке на острове Даманский.

Инспекторы проверили документы у операторов: журнал эксплуатации аттракциона, куда каждое утро вносятся отметки после пробного запуска, документы на аттракцион, правила эксплуатации, информационные таблички, на которых написаны правила пользования аттракционом и ограничения.

— Пока проверили часть аттракционов, — рассказал заместитель начальника инспекции технадзора по Ярославской области Игорь Буянов. — Из нарушений обнаружили, что на одной из каруселей был открыт доступ к пульту запуска, на другой — отсутствовала информационная табличка. Эти нарушения сотрудники парка быстро устранили.

30 апреля у парка заканчивается акт обследования, который выдаётся на год. По словам администрации, сейчас проверяют соответствие техническим требованиям. Большинство аттракционов уже проверили, остаётся только получить документ.

Всего на территории Ярославской области, по данным Гостехнадзора, 127 аттракционов и около 10 парков.

— Аттракционы работают не только в парках, — рассказал Игорь Буянов. — 37 каруселей работают в торговых центрах, а во время праздников привозят передвижные аттракционы. Их все мы проверяем по несколько раз в год.

Скоро в Ярославле появится самое большое колесо обозрения. Мы подняли дрон и посмотрели, что будет видно с 65-метрового аттракциона.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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