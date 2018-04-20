Работали с детьми без справок о несудимости: в ярославских школах нашли серьёзные нарушения

Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении

В двух школах Заволжского района прокуратура нашла серьёзные нарушения. Оказывается директора этих школ, напрочь позабыв о законах, принимали на работу учителей без справок о несудимости. Некоторые педагоги приносили справки только спустя несколько месяцев после трудоустройства, а некоторые так и продолжают работать с детьми, не имея официального документа о несудимости.

— Кроме того, учителя несвоевременно или вообще не проходили профосмотр. В отношении руководства обеих школ возбуждены дела об административном правонарушении, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

Напомним, недавно в одной из школ разразился скандал: учительница написала на лбу ученика «Не готов».