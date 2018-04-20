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Работали с детьми без справок о несудимости: в ярославских школах нашли серьёзные нарушения
20 апреля 2018 18:26
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В двух школах Заволжского района прокуратура нашла серьёзные нарушения. Оказывается директора этих школ, напрочь позабыв о законах, принимали на работу учителей без справок о несудимости. Некоторые педагоги приносили справки только спустя несколько месяцев после трудоустройства, а некоторые так и продолжают работать с детьми, не имея официального документа о несудимости.
— Кроме того, учителя несвоевременно или вообще не проходили профосмотр. В отношении руководства обеих школ возбуждены дела об административном правонарушении, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.
Напомним, недавно в одной из школ разразился скандал: учительница написала на лбу ученика «Не готов».
Фото: Александра Савельева
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