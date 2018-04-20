×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Усадьба за 60 миллионов рублей: составили список самой дорогой недвижимости в Ярославле

20 апреля 2018 11:35
1 149 0
квартиры, апартаменты, недвижимость, Ярославль, усадьба

У вас есть лишние несколько десятков миллионов? И вы не знаете, куда их деть? Можете, например, потратить их на элитную недвижимость в Ярославле. Мы посмотрели несколько объявлений о продаже квартир и коттеджей на сайте Юла и нашли самое шикарное жильё в городе.

Открывает нашу подборку трёхкомнатная квартира стоимостью 19,5 миллиона рублей, расположенная в историческом центре города. Общая площадь — 79,4 квадратного метра. В квартире дизайнерский ремонт, современная мебель, два балкона с видом на Волжскую набережную.

 

На втором месте шикарные двухуровневые апартаменты с авторским ремонтом в стиле модерн.

— В квартире итальянские межкомнатные двери из массива ольхи, подоконники и столешницы кухонного гарнитура изготовлены из гранита, лестница выполнена из массива дуба, мебель создана по индивидуальному проекту вручную из массива бука и шпона американской вишни, — сообщил продавец.

 

Самый дорогой коттедж в Ярославле расположен за Волгой. Если вас не пугают утренние пробки, то можете приобрести практически усадьбу за 60 миллионов рублей рядом с Троицким Смоленским храмом. В придачу к усадьбе — земельный участок площадью 22 сотки с садом из крупномерных хвойных деревьев (голубая 40-летняя ель, кедр, псевдоцуга, сербские ели, сосны черные, взрослые колоновидные туи, а также низкорослые стелющиеся хвойники), облагороженных старинных яблонь, орешника. Общая площадь дома 727 квадратных метров.

 

Ранее мы рассказывали о том, что самая дорогая квартира в ЦФО находится в Ярославле. 

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Youla.ru
Продажа авто, мото
Далее: Экс-соратник Евгения Урлашова подал прошение об условно-досрочном освобождении

Новое на сайте
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (9): Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (18): Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,09 61,54
EUR 75,45 75,74
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 20.04
USD 60,86 -0,70
EUR 75,40 -0,68
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.