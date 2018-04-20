Усадьба за 60 миллионов рублей: составили список самой дорогой недвижимости в Ярославле

Эта усадьба за 60 миллионов рублей находится за Волгой

У вас есть лишние несколько десятков миллионов? И вы не знаете, куда их деть? Можете, например, потратить их на элитную недвижимость в Ярославле. Мы посмотрели несколько объявлений о продаже квартир и коттеджей на сайте Юла и нашли самое шикарное жильё в городе.

Открывает нашу подборку трёхкомнатная квартира стоимостью 19,5 миллиона рублей, расположенная в историческом центре города. Общая площадь — 79,4 квадратного метра. В квартире дизайнерский ремонт, современная мебель, два балкона с видом на Волжскую набережную.

Квартира расположена на Волжской набережной

В квартире дизайнерский ремонт

На втором месте шикарные двухуровневые апартаменты с авторским ремонтом в стиле модерн.

— В квартире итальянские межкомнатные двери из массива ольхи, подоконники и столешницы кухонного гарнитура изготовлены из гранита, лестница выполнена из массива дуба, мебель создана по индивидуальному проекту вручную из массива бука и шпона американской вишни, — сообщил продавец.

Внутри — нереальный дизайн

Жить в такой квартире, наверняка, очень круто

Самый дорогой коттедж в Ярославле расположен за Волгой. Если вас не пугают утренние пробки, то можете приобрести практически усадьбу за 60 миллионов рублей рядом с Троицким Смоленским храмом. В придачу к усадьбе — земельный участок площадью 22 сотки с садом из крупномерных хвойных деревьев (голубая 40-летняя ель, кедр, псевдоцуга, сербские ели, сосны черные, взрослые колоновидные туи, а также низкорослые стелющиеся хвойники), облагороженных старинных яблонь, орешника. Общая площадь дома 727 квадратных метров.

Вокруг дома ели, сосны и туи

Внутри - дорого-богато

Ранее мы рассказывали о том, что самая дорогая квартира в ЦФО находится в Ярославле.