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Экс-соратник Евгения Урлашова подал прошение об условно-досрочном освобождении
20 апреля 2018 11:31
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Бывший соратник экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова Алексей Лопатин захотел выйти из колонии раньше назначенного судом срока. Он подал заявление об условно-досрочном освобождении.
— Рассматривать его будут в рыбинском суде, потому что там находится колония, в которой отбывает наказание Лопатин, — уточнили в областном суде.
Алексей Лопатин в 2016 году по делу Евгения Урлашова был приговорён к семи годам заключения. Сам бывший мэр города, также отбывающий наказание, подал прошение о помиловании.
Фото: Алексей Лопатин
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