Экс-соратник Евгения Урлашова подал прошение об условно-досрочном освобождении

Прошение Лопатина рассмотрят в Рыбинске

Бывший соратник экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова Алексей Лопатин захотел выйти из колонии раньше назначенного судом срока. Он подал заявление об условно-досрочном освобождении.

— Рассматривать его будут в рыбинском суде, потому что там находится колония, в которой отбывает наказание Лопатин, — уточнили в областном суде.

Алексей Лопатин в 2016 году по делу Евгения Урлашова был приговорён к семи годам заключения. Сам бывший мэр города, также отбывающий наказание, подал прошение о помиловании.