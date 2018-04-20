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У нас пряники заканчиваются: мэр Ярославля потребовал очистить фасады домов
20 апреля 2018 10:13
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Сегодня на общегородском совещании главы районов отчитались перед мэром Ярославля Владимиром Слепцовым о порученной им неделю назад очистке фасадов и столбов от объявлений и граффити.
Отчётом мэр остался недоволен, главам не удалось приукрасить свои достижения.
— Почему Дзержинский район до сих пор весь в наклейках? Я в курсе, в каком районе какие проблемы, — сказал Владимир Слепцов. — Делаю замечание.
Попытался оправдаться глава Заволжского района Андрей Мамонтов.
— Очистили от объявлений улицу Космонавтов, на следующий день опять расклеили, — сказал Андрей Мамонтов. — Двоих расклейщиков удалось поймать.
Мэр предложил главам районов города сделать у каждого подъезда доски объявлений, чтобы клеили на них, а не на стенах, красить стены специальной краской и плотнее взаимодействовать с УМВД.
— Есть специальная краска, на которой не остаётся клей — всё просто тряпочкой стирается, — сказал Владимир Слепцов. — На объявлениях указаны номера телефонов, отрабатывайте их с полицией.
Очистить все фасады от граффити, объявлений и грязи должны к майским праздникам. Особое внимание мэр обратил на здания, у которых есть собственник — именно он должен очистить свой фасад.
— У всех объектов торговли должно быть чисто и вымыто, — сказал Владимир Слепцов. — Пряники у нас заканчиваются, нужен будет кнут. Если люди не понимают по-хорошему, то будем штрафовать.
В начале апреля Владимир Слепцов потребовал убрать в городе мусор, появившийся из-под растаявшего снега.
— Выдайте дворникам мешки, пусть они его руками собирают, — предложил мэр.
Фото: Александра Савельева
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