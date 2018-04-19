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Ярославский актёр снимается в романтической комедии «Семь ужинов»

19 апреля 2018 17:32
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кино, Ярославль, Роман Курцын, съёмки, актёр

Ярославский актёр Роман Курцын снимается в главной роли в романтической комедии режиссёра Кирилла Плетнёва «Семь ужинов».

По сюжету картины молодой преподаватель психологии, роль которого исполняет Роман, пытается сохранить брак с успешной переводчицей, которую играет Полина Максимова, известная по сериалу «Девчонки». После того как супруга заговорила о разводе, герой Романа Курцына уговаривает её испытать изобретённую им методику «семь свиданий». При согласии девушки муж обещает дать ей развод, только умалчивает, что свидания эти будут необычными.

Фильм начали снимать 10 апреля. Вчера все желающие смогли принять участив в съемке финальной сцены картины в парке на Таганской улице в Москве.

— Нужен был только цветной зонт и хорошее настроение, — написал Роман Курцин на своей странице во «ВКонтакте». — Съёмки прошли ночью с участием группы BrainStorm.

Выход картины планируют на 2019 год.

Актёра Романа Курцына буквально разрывают на части режиссёры. Он снимается без перерывов. На что приходится идти актёру ради ролей и как он перевоплощается из одного образа в другой, читайте в материале.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Роман Курцын/VK.com
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