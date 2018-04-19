Ярославец сядет в колонию за кражи

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36-летний мужчина жил вместе с матерью, нигде не работал. Он украл у женщины ювелирные украшения и банковскую карту, с которой снял 44 тысячи рублей. На этом мужчина не остановился. Также он похитил планшет из торгового зала, женскую сумку из продуктовой тележки, мобильные телефоны администраторов торговых центров.
— Ранее мужчина уже был судим. Его признали виновным в совершении этих преступлений и отправили в колонию строгого режима на 3 года и 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре Ярославля.
Напомним, вчера приговор услышал виновник смертельного ДТП на Октябрьском мосту. За свой поступок мужчина, который к тому же сел за руль пьяным, получил не такой уж большой срок.
Фото: Александра Савельева
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