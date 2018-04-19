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Эти ещё не к нам: стало известно, когда в Ярославль привезут московские трамваи
19 апреля 2018 16:13
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Сегодня утром на трассе в сторону Ярославля сфотографировали фуры, которые везут трамвайные вагоны. Снимки разместили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано у водителей. Ярославль». Ярославцы заинтересовались, уж не московский ли обещанный подарок к нам везут? Оказалось, что это подарок, но пока не Ярославлю.
— Эти вагоны везли в Череповец, — рассказали в «Яргоэлектротрансе». — В Ярославль трамваи из Москвы привезут не раньше мая.
О том, что Москва подарит Ярославлю 42 б/у автобуса и 20 трамваев, стало известно в конце ноября прошлого года. Общественники решили, что это не так уж и замечательно, как кажется на первый взгляд — бывшая в эксплуатации техника требует регулярного обслуживания и частой покупки запчастей. Инженеры «Яргоэлектротранса» съездили в Москву, осмотрели вагоны, их техническое состояние транспорта вполне устроило.
Фото: «Подслушано у водителей. Ярославль»/VK.com
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