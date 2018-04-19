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«С мужем то сходились, то расходились»: подробности убийства женщины-повара

19 апреля 2018 16:10
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убийство, муж, жена, Ярославль, повар

«Была добрая, отзывчивая, таких ещё поискать надо», — такие слова говорят все, кто знал Ирину Голованову. Вчера тело девушки нашла дома её родная сестра. Ирину убил муж. Вместе они были уже достаточно давно. Потом он попытался покончить жизнь самоубийством, но скорая помощь приехала вовремя, и врачи откачали его.

— Они то сходились, то расходились. Мы виделись с ней последний раз зимой. Ирина сказала, что они снова вместе, — рассказывает троюродная сестра девушки Алёна.

Ирина работала поваром в одной из пиццерий Данилова.

— Она была очень спокойная, адекватная, на работе у неё ни с кем конфликтов не было. Она устроилась ко мне недавно по ученическому договору. Очень исполнительная девушка, вежливая, — рассказал хозяин пиццерии Саркис.

Сейчас молодой человек Ирины в больнице. Следователи ждут, когда он придёт в себя, чтобы допросить.

— По факту убийства возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Ирину похоронят завтра. Прощание с ней состоится в траурном зале по улице Земляной вал, 13 с 9 до 10 утра.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Ирина Головина/Vk.com
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