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Дорогу на проспекте Машиностроителей начали ремонтировать
19 апреля 2018 15:48
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Ура, наконец-то! В Ярославле начался ремонт на проспекте Машиностроителей за Волгой. Причём капитальный. Сегодня утром дорожники сняли асфальт.
— Работы продлятся до середины следующей недели, — пояснили в мэрии Ярославля.
Похоже, автомобилистам, живущим за Волгой, придётся постоять в пробках. Но они признаются: готовы потерпеть, лишь бы ремонт сделали на совесть.
Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com
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