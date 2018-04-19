Дорогу на проспекте Машиностроителей начали ремонтировать

Ремонт продлится до середины следующей недели

Ура, наконец-то! В Ярославле начался ремонт на проспекте Машиностроителей за Волгой. Причём капитальный. Сегодня утром дорожники сняли асфальт.

— Работы продлятся до середины следующей недели, — пояснили в мэрии Ярославля.

Похоже, автомобилистам, живущим за Волгой, придётся постоять в пробках. Но они признаются: готовы потерпеть, лишь бы ремонт сделали на совесть.