Экологи и врачи начали исследовать ярославский мусорный полигон

Рабочая группа отправится на полигон

Рабочая группа по вопросам размещения на ярославском полигоне «Скоково» мусора из Москвы начала работу. В её состав вошли экологи, врачи и члены общественных организаций, а возглавила — заведующая кафедрой «охрана труда и природы» Ярославского государственного технического университета, кандидат технических наук, доцент Сахиба Калаева.

— Наша цель — чисто профессиональная и объективная оценка сложившейся ситуации, — сказала Сахиба Калаева. — Мы видим свою задачу в анализе влияния процесса утилизации твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье человека, а также выработке соответствующих рекомендаций, в том числе и по использованию денежных средств в интересах охраны окружающей среды.

Первое заседание группы состоится 23 апреля. После этого эксперты отправятся на полигон: оценят его состояние, проверят, как учитываются отходы, работу насосной станции и системы рециркуляции фильтрата. Полигон также исследуют с помощью независимой экспертной лаборатории: исследуют грунт, воздух и воду.

Рабочую группу создали, чтобы оценить, может ли «Скоково» принимать дополнительно еще и московский мусор. Правительство области пообещало, что окончательное решение по мусорному вопросу примет вместе с общественностью после исследования полигона. Но сегодня заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» сообщил, что столичные отходы уже привозят на утилизацию в «Скоково».

На прошедшем вчера митинге против московского мусора решили создать координационный совет. «Мусорная оборона» станет своеобразным штабом, в котором объединятся активисты.