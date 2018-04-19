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Припаркованные у подъезда машины заблокировали проход для врачей скорой с пациентом на руках

19 апреля 2018 13:43
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скорая помощь, пациенты, машины, Ярославль

Врачам скорой помощи с пациентом на руках пришлось лавировать между машинами, припаркованными прямо у подъезда. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, установленные на жилом доме по адресу проспект Фрунзе, 51.На записи видно, что даже водитель вышел на помощь своим коллегам и родственникам пациента. У подъезда поставили аж четыре машины. Тут не то что с пациентом, самому протиснуться тяжело. А что уж говорить о мамах с колясками.

Точечная застройка и отсутствие нормального количества парковочных мест – настоящая головная боль для врачей скорой помощи.

— Для нас это очень важная тема. Помимо того, что мы транспортируем пациентов, у нас ещё много аппаратуры. Она тяжёлая, передвигаться с ней непросто. Иногда нам приходилось даже вызывать сотрудников ГИБДД, чтобы они помогали освободить проезд. Хочу обратиться к ярославцам: нужно не только о себе думать, но и о других, — сказал главврач станции скорой помощи в Ярославле Андрей Живой.

Анна Лурье
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Фото: Подслушано - Дядьково, Сокол/Vk.com
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