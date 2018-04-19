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Город

Страховщики пугают ярославцев отказом в медицинской помощи ради собственной прибыли

19 апреля 2018 12:09
1 521 0
медицина, Ярославль, полис

Жители Ярославской области жалуются в фонд обязательного медицинского страхования на то, что разные страховые компании обманом навязывают свои услуги, уверяя, что полис необходимо поменять.

— Под предлогами изменений в законодательстве об обязательном медицинском страховании, недействительности полиса, его ветхости и так далее представители страховых организаций оформляют документы на смену страховой медицинской организации, — рассказали в территориальном фонде обязательного медицинского страхования. — Напоминаем всем жителям региона, что они имеют право получить медицинскую помощь по полису ОМС, выданному в любой страховой медицинской организации, осуществляющей свою деятельность в системе ОМС на территории области.

Перечень таких медицинских компаний можно посмотреть на сайте фонда.

Если полис повреждён, то его можно заменить в своей страховой компании. Из-за потрёпанного полиса больницы и поликлиники не могут не оказывать помощь. Любой житель может поменять страховую организацию только раз в год.

Если возникают вопросы или какие-то затруднения, то их можно задать по телефону горячей линии территориального фонда обязательного медицинского страхования: 8 800 350-76-76.

Скоро в системе здравоохранения в Ярославле произойдут перемены — в городе пройдёт масштабное объединение больниц.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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