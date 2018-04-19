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В Ярославской области убили женщину-повара
19 апреля 2018 11:40
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В Данилове 34-летний мужчина убил свою 27-летнюю жену.
Преступление произошло накануне. Сестра погибшей стала звонить ей на телефон, но не смогла дозвониться. Тогда девушка пошла домой к сестре и нашла её мёртвой. На теле было несколько ножевых ранений. Рядом весь в крови лежал и муж погибшей женщины. Он пытался покончить с собой. Ему своевременно оказали медицинскую помощь, его жизнь вне опасности. В мотивах убийства сейчас разбираются следователи. Они ещё не успели поговорить с подозреваемым, поскольку он только недавно пришёл в себя.
— Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Ранее он был судим за кражу, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Про погибшую известно, что она работала поваром в одной из местных пиццерий.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле убили повара — хозяина усадьбы
Фото: Ирина Голованова/Vk.com
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