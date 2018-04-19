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Проиграть можно, но не так: «Шинник» выбыл из битвы за Кубок России
19 апреля 2018 11:07
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Вчера в Курске прошел полуфинальный матч за Кубок России по футболу. Чтобы поддержать футболистов «Шинника», из Ярославля повезли два автобуса болельщиков, причём любителям футбола платить ни за что не пришлось — и поездку, и проход на стадион сделали бесплатным.
Вот только игра чёрно-синих не порадовала ни приехавших в Курск болельщиков, ни тех, кто следил за матчем в Ярославле. Счет во встрече открыли только на 78-й минуте. Игорь Киреев ударом в касание отправил мяч в нижний угол ворот Дмитрия Яшина. Этот гол стал единственным в матче.
В соцсетях любители футбола высказывают своё недовольство игрой ярославских футболистов.
— Абсолютно позорная игра, не суметь ни одного момента создать за матч, и даже после пропущенного навал не организовать, — написал Василий Шахнович в группе «ФК Шинник Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».
— Позор, с такой игрой даже думать о выходе в финал смешно, — написал Эд Никитин. — В очередной раз наплевали на своих болельщиков, можно проиграть, но только не так.
Нашлось и немало защитников любимого клуба, призывающих болельщиков не переставать любить команду.
— Парни, не поливайте грязью свою команду, — написал Сергей Владимирович в группе «ФК Шинник Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Ребята бились очень достойно! Удачи в первенстве!
Вчера определились оба финалиста турнира. «Авангард» встретится с питерским «Тосно», который вчера обыграл московский «Спартак» по пенальти. Кубок России разыграют 9 мая в Волгограде.
Фото: Футбольный клуб «Авангард»
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