«Московский мусор уже в Ярославле»: власти признались — «Скоково» заваливают привозными отходами

На полигон «Скоково» каждый день привозят по 12 машин московского мусора

Слухи о том, что московский мусор уже регулярно возят на ярославский полигон «Скоково», ходят давно. Но поначалу власти отнекивались от этого и опровергали информацию активистов и общественников, которые находили данные об этом. Сегодня власти признались — столичные отходы уже возят в «Скоково» каждый день.

— Сейчас на полигон «Скоково» из Москвы ежедневно поступает 12 машин мусора, это до 320 тонн, — сказал сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Это меньше планируемой для ввоза величины, которая достигнет 500 тонн в день, — отметил Роман Колесов.

Чиновник также уточнил, что по соглашению о приёме в «Скоково» столичных коммунальных отходов, сюда будут привозить 200 000 тонн мусора в год. Мера эта временная. Приблизительно на год. А там дальше видно будет — вдруг Москва решит свои мусорные проблемы и ей уже Ярославль не понадобится для этих целей.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по этому вопросу отмалчивается. Информацию о соглашении по приёму московского мусора он написал на своих страницах в социальных сетях, когда был в рабочей командировке в Белоруссии. Потом он ушёл в отпуск.

А пока власти рассказывают ярославцам об экологической безопасности полигона «Скоково» и внедрённых в неё передовых технологиях. Но не все в это верят — в городе растёт протестное настроение: вчера в центре прошёл антимусорный митинг, а сегодня начинает свою работу координационный совет «Мусорная оборона».

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