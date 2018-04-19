Хоккеисты приземлились в Туношне

В Ярославль прилетели хоккеисты сборной России для участия в матче Еврохоккейтура со шведами. Игра состоится уже сегодня в «Арене-2000» в 20.00.

О том, что именно в Ярославле пройдет вынесенный матч чешского этапа турнира, стало известно еще в начале апреля. Билеты поступили в продажу тогда же. Цена — от 300 до 950 рублей.

— На сегодняшний момент билетов нет, — рассказали в кассе.

В общей таблице Еврохоккейтура на данный момент сборная России занимает первое место, набрав 15 очков в 6 матчах, у Финляндии — 13 очков, у Чехии — 11, у Швеции — 9.