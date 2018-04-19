В Ярославле создали «Мусорную оборону»: горожане бунтуют против московских отходов

В Ярославле собирают подписи против ввоза московского мусора

Сегодня в Ярославле начнёт свою работу координационный совет «Мусорная оборона». Это такой своеобразный штаб, в котором соберутся активисты, выступающие против ввоза московского мусора на ярославский полигон «Скоково». Работать они будут на базе обкома партии КПРФ на Республиканской, 6.

— Это не партийный совет, поэтому вступить в него может любой желающий, — уточнил лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. — Мы собираем представителей любых сил, которые готовы бороться с проблемой.

Первое заседание координационного совета состоится сегодня в 18 часов. Там и решат, что делать дальше, чтобы власти отменили своё решение принимать московские бытовые отходы на ярославском полигоне «Скоково».

Вчера в центре Ярославля уже прошёл несанкционированный антимусорный митинг. По разным оценкам, туда пришли от 800 до 1500 человек. Организаторы протестной акции считают, что власти приложили все усилия, чтобы людей было как можно меньше.

— Если бы митинг был согласован, то пришло бы намного больше народу — думаю, тысяч 5 человек, — считает Александр Воробьёв. — Мы не могли приглашать людей официально через СМИ, потому что мероприятие было несанкционированным. Многих пугали задержаниями и омоновцами. Люди просто боялись приходить.

Корреспонденты 76.ru вчера вели онлайн-трансляцию митинга против ввоза мусора, там можно посмотреть хронику, фото и видео.