В Ярославле четыре больницы объединят в одну

Ярославль ждут глобальные изменения в системе здравоохранения. В городе пройдёт масштабное объединение больниц.

В одну крупную больницу вольются: поликлиника № 2 на улице Угличской, № 5 на улице Терешковой, № 1 на проспекте Октября и детская клиническая больница № 1 на проспекте Ленина.

— Это будет объединение в одно юридическое лицо. Одна больница, — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. — Сейчас рабочая группа просчитывает много вопросов: вопрос лицензирования, санитарно-эпидемиологического заключения, маршрутизацию потоков. Нельзя сказать, что это будет завтра или послезавтра, нас ждёт ещё огромный комплекс мер.

Однако в том, что это произойдёт, уже нет сомнений. У объединённой больницы будет один главный врач, пока также неизвестно, кто займёт эту высокую должность.

Напомним, здание детской больницы № 1, что на проспекте Ленина, срочно переселили после того, как по нему пошли трещины. Специалисты заявили, что дом может рухнуть в любой момент.