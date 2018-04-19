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Муж избивал жену, но уголовное дело возбудили в отношении женщины
19 апреля 2018 08:13
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В Ярославской области закончили расследование уголовного дела по факту заведомо ложного доноса.
В январе 2018 года в полицию Переславля-Залесского обратилась 38-летняя женщина. Супруг в течение долгого времени жестоко избивал её. Женщина терпела, но в конце концов решила сдать супруга. Желая отомстить мужу, она сказала, что тот не только бил её, но и насиловал.
— В ходе проверки сведения об изнасилованиях не подтвердились. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до трёх лет тюрьмы, — пояснили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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