Муж избивал жену, но уголовное дело возбудили в отношении женщины

Расследование уголовного дела завершено

В Ярославской области закончили расследование уголовного дела по факту заведомо ложного доноса.

В январе 2018 года в полицию Переславля-Залесского обратилась 38-летняя женщина. Супруг в течение долгого времени жестоко избивал её. Женщина терпела, но в конце концов решила сдать супруга. Желая отомстить мужу, она сказала, что тот не только бил её, но и насиловал.

— В ходе проверки сведения об изнасилованиях не подтвердились. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до трёх лет тюрьмы, — пояснили в СУ СК РФ по Ярославской области.