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В Ярославле автовандалы разбили стекло у иномарки
19 апреля 2018 07:03
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И вновь орудуют автовандалы. 17 апреля в Ярославле на проспекте Фрунзе, 63 в промежутке между 20:30 и 21:30 неизвестные разбили переднее левое стекло у припаркованной возле дома машины «Тойота».
— Сигнализация не сработала. Если кто-то что-то видел, прошу связаться со мной, — попросил владелец машины Илья Медведев.
Илья выложил пост о произошедшем в соцсети. Пользователи заметили: машина стоит на тротуаре. Может, недовольный пешеход решил отомстить?
— Автомобиль стоит на тротуаре убитом, по которому коляска не проедет. Однако если вам кажется, что это является причиной, то вы ошибаетесь. Машин десять так паркуется кроме моей уже на протяжении нескольких лет. Если это является поводом бить стекло, то мне нечего сказать, — приводит свои доводы Илья.
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Фото: Илья Медведев
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