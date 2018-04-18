Загорелась техника: в Брагино спасатели тушили жилой дом

В пожаре никто не пострадал

Сегодня вечером горел жилой дом на проспекте Дзержинского, 6 корпус 3. Семь пожарных машин прибыли на место около 18:00.

— Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже. Владелец квартиры не пострадал. Эвакуация не проводилась, так как площадь возгорания была незначительна и пожар быстро потушили, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

По предварительным данным, загорись коробки с оргтехникой, которые мужчина хранил в своей квартире.

За последние дни в Ярославле произошло несколько крупных пожаров. Только вчера во Фрунзенском районе полыхали дома и загорелся торговый центр.