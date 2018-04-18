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Загорелась техника: в Брагино спасатели тушили жилой дом
18 апреля 2018 20:05
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Сегодня вечером горел жилой дом на проспекте Дзержинского, 6 корпус 3. Семь пожарных машин прибыли на место около 18:00.
— Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже. Владелец квартиры не пострадал. Эвакуация не проводилась, так как площадь возгорания была незначительна и пожар быстро потушили, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
По предварительным данным, загорись коробки с оргтехникой, которые мужчина хранил в своей квартире.
За последние дни в Ярославле произошло несколько крупных пожаров. Только вчера во Фрунзенском районе полыхали дома и загорелся торговый центр.
Фото: Илья Росляков
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