|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Мы не хотим второго Волоколамска»: на митинг против московского мусора пришли около тысячи человек
18 апреля 2018 18:52
1 366 0
На митинг против ввоза московского мусора на ярославский полигон «Скоково» собрались около тысячи человек. Полиция пока не трогает демонстрантов, несмотря на то, что акцию не согласовали власти.
Многие демонстранты пришли с плакатами. «Валите со своей свалкой», «Золотое кольцо или мусорное?», «Нет московским отходам» — все по одной тематике.
Некоторые подошли к подготовке к акции творчески. Несколько человек, например, пришли на митинг в противогазах.
Студент железнодорожного техникума Андрей рассказал корреспондентам 76.ru, что его сподвигло прийти в этот вечер к Знаменской башне:
— Я знал про митинг и пришёл, потому что в курсе ситуации в Волоколамске и не хочу, чтобы у нас было так же.
Мы ведём онлайн-трансляцию несанкционированного митинга: там можно найти все подробности, фотографии и видео.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров