«Мы не хотим второго Волоколамска»: на митинг против московского мусора пришли около тысячи человек

Многие подошли к подготовке к митингу творчески

На митинг против ввоза московского мусора на ярославский полигон «Скоково» собрались около тысячи человек. Полиция пока не трогает демонстрантов, несмотря на то, что акцию не согласовали власти.

Многие демонстранты пришли с плакатами. «Валите со своей свалкой», «Золотое кольцо или мусорное?», «Нет московским отходам» — все по одной тематике.

Некоторые подошли к подготовке к акции творчески. Несколько человек, например, пришли на митинг в противогазах.

Студент железнодорожного техникума Андрей рассказал корреспондентам 76.ru, что его сподвигло прийти в этот вечер к Знаменской башне:

— Я знал про митинг и пришёл, потому что в курсе ситуации в Волоколамске и не хочу, чтобы у нас было так же.

Мы ведём онлайн-трансляцию несанкционированного митинга: там можно найти все подробности, фотографии и видео.