Будет вам экологическая безопасность: власти успокаивают ярославцев, возмущённых московским мусором

Власти рассказали о передовых технологиях, внедрённых на полигоне «Скоково»

Сегодня в центре Ярославля планируется провести большой митинг против ввоза московского мусора на полигон «Скоково» (митинг не согласован). И прямо перед ним правительство Ярославской области начало активно распространять информацию об экологической безопасности большой свалки бытовых отходов и внедрённых в неё передовых технологиях.

В информационном сообщении от властей сказано, что особое внимание экологи уделили мерам по исключению попадания стоков предприятия в водные объекты и пожарной безопасности.

— Для полного исключения загрязнения воды применявшиеся ранее технологии заменены. Внедрена новая система откачки стоков на тело полигона, — рассказал начальник отдела по обороту твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. — На сегодня это передовая технология для исключения возможности стока фильтрата с тела полигона.

Также в информационном сообщении сказано, что в «Скоково» проложена водораспределительная система, включающая центральную трубу для поднятия стоков с очистных сооружений на тело полигона и три трубы с перфорацией для равномерного распределения стоков по телу полигона.

— Фильтрат стекает по откосам в дренажные канавы вдоль дорог на теле полигона. Далее через трубопроводы, которые расположены под дорогами, жидкость попадает в обводные каналы. Затем фильтрат собирается и поступает на очистные сооружения, — пояснила начальник отдела охраны окружающей среды полигона полигона «Скоково» Юлия Елизарова. — В состав сооружений входят аккумулирующая емкость и вторичный отстойник. Сооружения предназначены для сбора фильтрационных и поверхностных стоков, очистки их методом отстаивания и возврата на тело полигона.

В то же время сам губернатор Ярославской области не сказал ни слова жителям региона о своём решении принимать столичные отходы. Он предпочёл сообщить об этом на своих страницах в социальных сетях, когда был в командировке в Белоруссии. После этого он ушёл в отпуск.

В центре Ярославля уже собираются люди, которые намерены протестовать против ежедневного ввоза 500 тонн столичного мусора. Наши корреспонденты начинают вести онлайн-трансляцию несанкционированного митинга-протеста.